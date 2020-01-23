بث مباشر.. احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

يقدم موقع «الدستور» بثًا مباشرًا لاحتفالية عيد الشرطة 68، إذ يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أهالي الشهداء والمصابين.ويقام الحفل في حضور الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة في 25 يناير.يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.