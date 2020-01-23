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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرا التعاون والبترول يبحثان سبل التعاون مع البنك الإسلامي

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
حسن كامل - أسماء إبراهيم
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، اجتماعًا مع الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركتهما بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والبنك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حيث تركز الاستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.

وناقش الجانبان، دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات، حيث تبلغ محفظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 12.8 مليار دولار في قطاعات الكهرباء والبترول والزراعة والري والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية ومنهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في عدة مجالات للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن تطلعه إلى استمرار التعاون الناجح بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته.

وأكد الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى مكانة مصر باعتبارها عضو مؤسس بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، مشيدًا بالتقدم الاقتصادي والتشريعي، والشراكة مع القطاع الخاص.

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