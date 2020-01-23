رئيس وزراء أوكرانيا: لا أعتزم تقديم استقالتى

قال رئيس وزراء أوكرانيا أوليكسي هونشاروك، اليوم الخميس، إنه لا يعتزم تقديم استقالته أو استقالة الحكومة، مضيفًا أن علاقته جيدة مع الرئيسة فولوديمير زيلينسكى.وقال هونشاروك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الحكومة لن ترحل ونواصل العمل ولا نخطط لأي استقالات".وعرض هونشاروك، تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعد تسريب تسجيل صوتي يشير إلى أنه ينتقد الرئيس، وسمح له زيلينسكي بالبقاء في منصبه.وجاءت استقالة هونشاروك، بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتي له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.وتولى أوليكسي هونشاروك، منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائبًا لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.