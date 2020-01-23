إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 11 عاملا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق "أبو المطامير- نجيب محفوظ" أمام قرية الشعراوي التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية ومصابين.وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير، وبالفحص تبين إصابة كل من "راضي صبحي الزواوي" 14 سنة، "محمد عيد أبو ملك" 14 سنة "محمود أحمد الفيومي" 18 سنة "خلف الله احمد خلف عبد الواحد" 20 سنة "مصطفى كامل عبد الرازق حميدة" 15 سنة "أحمد سعيد جمعة" 15 سنة، "منة محمود إبراهيم" 13 سنة "أيمن فضل عواد" 16 سنة "أسامة فضل عواد" 18 سنة، "محمود خالد رياض الزعويلي" 14 سنة "إخلاص عوض زكى" 34 سنة، وجميعهم من قرية نجيب محفوظ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج.