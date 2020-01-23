«الرقابة المالية» تستضيف اجتماعات الشراكة المتوسطية لأسواق المال

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أعمال الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، والذي تستضيفه القاهرة هذا العام على مدار يومين – للمرة الثانية خلال خمس سنوات - بحضور ممثلي هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في تجمع الشراكة المتوسطية، والذي يضم كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.وكشف عمران أن الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع شهدت مناقشة لأهم التطورات بالأسواق المالية في الدول الأعضاء خلال العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من قواعد تنظيمية لتفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد.كما اطلع الحاضرون – من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - باقي الأعضاء بالشراكة المتوسطية على النتائج المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكست، وما تم إقراره داخل الاتحاد الأوروبي من إجراءات لتعزيز حماية البيانات.وتطرقت فعاليات اليوم الأول لاستمرار تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات تتضمن سيمنار يعرض تدابير وإجراءات التدخل الثنائية من جانب الاتحاد الأوروبي وهيئة الأوراق المالية للأسواق الأوروبية في الحالات التي تقتضي تفعيلها وفقا للأطر التشريعية المنظمة لسوق المال، بجانب فتح نقاش حول الاختلافات في العقود المالية مع عمل مقارنة لأنظمتها في عدد من الدول الأعضاء، وتعزيز الأسواق البديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض وجهات نظر الدول الأعضاء وخاصة جنوب البحر المتوسط في دولتي المغرب ومصر، وإلقاء الضوء على مبادرات التمويل المستدام في كل من دولتي مصر والمغرب.وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدول الإقليمي لسوق المال بمصر، وتأكيد مشاركتها في المحافل المالية الدولية، حيث تستعد القاهرة لاستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الـواعدة والناشئة " أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، بمشاركة قيادات ومسئولي الرقابة على الأسواق المالية من 40 هيئة من جميع أنحاء العالم في الربع الأخير من العام الحالي.