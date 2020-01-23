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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب 3500 طالب بالإسكندرية للمشاركة في مشروع محو الأمية

الخميس 23/يناير/2020 - 10:51 ص
محو الأمية
محو الأمية
أحمد عاشور
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أعلن مجلس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقد الملتقى الثالث لمحو الأمية نهاية شهر يناير الجاري، والذي يستهدف تدريب 3500 طالب بكليات التربية الخمس بجامعة الإسكندرية.

وقد دعا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جميع الكليات بالمشاركة في مشروع محو الأمية للكبار وتدشين حملة للقضاء على الأمية داخل الكليات، ضمن خطة الجامعة في القضاء على الأمية من خلال دمج طلاب كليات التربية بالجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية من يناير حتى أبريل 2020.

وأحيط المجلس علما ببدء تطبيق قرار مجلس الجامعة بطرح مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع ) للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠١٩، وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب على طلاب الفرقة الأولى، الثانية، والثالثة بكليات (التربية -والتربية الرياضية بنين-وتربية رياضية بنات-والتربية النوعية -والتربية للطفولة المبكرة ) والخاص بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

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