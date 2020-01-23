رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف لبنان: الحكومة أمام امتحان احتواء غضب الشارع

الخميس 23/يناير/2020 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
ذكرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، تواجه صعوبات كبيرة، على مستويات التعامل مع الشارع الغاضب واحتوائه، واكتساب ثقة المجتمع الدولي، بغية الحصول على مساعدات مالية يُمكن معها تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، إلى أن الحكومة الجديدة التي تتألف من 20 وزيرا ويتقاسمها تحالف قوى الثامن من آذار، من غير الوارد أن تحقق إنجازات نوعية سريعة، لاسيما وأن الواقع شديد الصعوبة، وأن تغيير بنية الاقتصاد يحتاج إلى سياسات تأخذ وقتا لتنفيذها وحكومات من نوع آخر.

وركزت الصحف على تصاعد حالة الغضب الشعبي، ورفض الانتفاضة للحكومة الجديدة، بما يرمز إلى الصعوبات الكبيرة في تسويقها أقله في المرحلة الأولى من انطلاقتها، في حين تراهن القوى الداعمة للحكومة والمشاركة فيها، على مزيد من الوقت لتهدئة الأصداء الغاضبة والرافضة لها.

واعتبرت، أن المواجهات التي شهدها الشارع اللبناني أمس، تكشف المدى العميق للفجوة القائمة بين خيارات السياسيين ولاسيما منهم الأكثرية الحاكمة التي جاءت بالحكومة (قوى 8 آذار بزعامة حزب الله) والتي مع أنها تضم اختصاصيين من ذوي الخبرات، فإن طغيان لعبة المحاصصة التي طبعت ولادتها أساءت على نحو كبير إلى محاولات تسويقها.

وأوضحت الصحف، أن الأرض التي تقف عليها الحكومة ليست ثابتة أو صلبة على نحو ما يرغب مؤلفوها، باعتبار أن المحتجين في الشوارع والميادين رفضوها قبل تشكيلها، إلى جانب أن الطريقة التي شُكلت فيها جاءت لتزيد من رخاوة هذه الأرض، وأمدت المحتجين بوقود إضافي للتصعيد في وجهها، بوصفها صنيعة طبقة سياسية حاكمة أدخلت لبنان في أزمة عميقة.

ولفتت إلى أن الكيفية التي اختير بموجبها وزراء الحكومة ألغت عنها الصفة التكنوقراطية، بعدما تبين أن قلة من الوزراء من أهل الاختصاص أُسندت إليهم حقائب تمت إلى اختصاصهم، في حين أن الآخرين أُسندت إليهم وزارات لا تمت إلى اختصاصاتهم بصلة لا من قريب أو من بعيد، الأمر الذي لا يمكن معه أن تكون الحكومة الجديدة إنقاذية.

وأن انصراف الحكومة إلى إعداد البيان الوزاري والمشاركة في جلسة مناقشة موازنة 2020، في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، سيبلور الاتجاهات التي ستتبعها في مواجهة الأولويات المتزاحمة ومحاولة إقناع الرأي العام الداخلي بإعطائها الفرصة اللازمة لإطلاق خططها لمواجهة أخطار الانهيار المالي والاقتصادي، وكذلك إقناع المجتمع الدولي بمد يد الدعم للبنان في ظروفه العصيبة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

السيسى يصل إلى أكاديمية الشرطة للاحتفال بالعيد الـ68

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم