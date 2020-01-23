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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سعد الدين»: 3 مكاسب من اتفاق تصدير إسرائيل للغاز عبر مصر

الخميس 23/يناير/2020 - 10:46 ص
محمد سعد الدين
محمد سعد الدين
أسماء إبراهيم
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كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات النقاب عن ثلاثة مكاسب كبرى للاقتصاد المصري جراء اتفاق تصدير إسرائيل للغاز الخاص بها عبر خط أنابيب الغاز المصري.

وأضاف سعد الدين في تصريحات صحفية اليوم أن المكسب الأول يتمثل في إعفاء مصر من غرامات قدرها 10 مليارات دولار نتيجة قضايا التحكيم الدولي في ديسمبر 2015 ضد مصر مقسمة إلى 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، و8 مليارات دولار تعويض لشركتا يونيون فينوسا وسى جاس الإسبانيتان نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما أيضا منذ عام 2012 بالإضافة إلى 288 مليون دولار لشركة غاز شرق المتوسط.

وأوضح سعد الدين أن المكسب الثاني من اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر يكمن في دفع الثانية لرسوم نقل واستخدام خط أنابيب الغاز الممتد مع مصر، إضافة إلى استفادة مصر من انخفاض تكلفة نقل الغاز للمصانع المصرية المحيطة من خط الغاز الممتد بين الدولتين في شمال سيناء.

ويتمثل المكسب الثالث في تشغيل مصنعي الإسالة في مصر"إيدكو ودمياط" والتي تحتاج إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا لتشغيلها بما يصب في ذلك في مصلحة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي نتيجة القيمة المضافة التي تحققها مصر من تصنيع وتسييل الغاز وتصديره للخارج وتحقيق أرباح كبيرة جراء تلك العملية.

وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018 واتجهت للتصدير، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إلى الغاز الإسرائيلي، وإنما جاء هذا الاتفاق ليخدم مصالح مصر من النواحي كافة.

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