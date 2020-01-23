«الزراعة» توافق على تصدير «بذور شتلات» لـ3 دول

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين الموافقة على تصدير بذور شتلات الفاكهة إلى الخارج.وذكر تقرير لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن المعهد وافق على تصدير 969 كيلوجرام بذور تقاوي أصول موالح من نارنج وليمون كاروبارو إلى بلجيكا و30 كيلوجرام تقاوي ذرة فردية صفراء وبيضاء لجنوب أفريقيا لأغراض البحث العلمي.وأشار إلى الموافقة على تصدير 12 طن تقاوي علف و5 طن تقاوي دخن و4 أطنان تقاوي برسيم حجازي لسلطنة عمان، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التي تتطلبها دول التصدير، وجار الموافقات على شحنات عديدة من شتلات الفاكهة والتقاوي.وأوضح التقرير أنَّ جميع التقاوي وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.