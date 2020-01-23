مد فترة التسجيل للدراسات العليا المهنية بتجارة القناة

وافقت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على مد فترة الالتحاق للتسجيل بالدراسات العليا المهنية بكلية التجارة للفصل الدراسي الثاني دور يناير، وذلك حتى 15 فبراير المقبل.صرح بذلك الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية،وقال إن هذه البرامج متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارسين.وتابع بالإضافة إلى فتح باب التقدم في تخصص حديث بالدكتوراه المهنية "المحاسبة والتمويل" ويعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة لدراسة واستيعاب تخصصات تجارية وعلمية باحترافية وتميز، واكساب الطالب مهارات البحث العلمي والمهارات التطبيقية.والإشراف التنفيذي للبرامج الدكتور هاني السعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين سليمان منسق عام البرامج المهنية.