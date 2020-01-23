رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد فترة التسجيل للدراسات العليا المهنية بتجارة القناة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:40 ص
ماجدة هجرس
ماجدة هجرس
مصطفى دياب
طباعة
وافقت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على مد فترة الالتحاق للتسجيل بالدراسات العليا المهنية بكلية التجارة للفصل الدراسي الثاني دور يناير، وذلك حتى 15 فبراير المقبل.

صرح بذلك الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية،
وقال إن هذه البرامج متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارسين.

وتابع بالإضافة إلى فتح باب التقدم في تخصص حديث بالدكتوراه المهنية "المحاسبة والتمويل" ويعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة لدراسة واستيعاب تخصصات تجارية وعلمية باحترافية وتميز، واكساب الطالب مهارات البحث العلمي والمهارات التطبيقية.

والإشراف التنفيذي للبرامج الدكتور هاني السعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين سليمان منسق عام البرامج المهنية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة «تسونامى».. (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

السيسى يصل إلى أكاديمية الشرطة للاحتفال بالعيد الـ68

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم