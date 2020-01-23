رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رخص مجانية للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة فى الأقصر

الخميس 23/يناير/2020 - 10:36 ص
مرور الأقصر
مرور الأقصر
هدى الأمير
طباعة
أعلنت الإدارة العامة لمرور الأقصر، صباح اليوم الخميس، عن منحها عددا من رخص قيادة دون رسوم لعدد محدود من المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة التي تحتفل بها الدولة هذه الأيام.

وقال مصدر أمني بمرور الأقصر، إنه تم منح أول 6 رخص قيادة لسيارات ودراجات نارية بالمجان، لأول 6 متقدمين في إدارة المرور، تحت إشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء مشاركة وزارة الداخلية كافة أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام ٢٠٢٠، وانطلاقًا من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 17 ساعة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«زى الفل».. بوسى شلبى تكشف حقيقة إصابة يسرا بسرطان الدم

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

السيسى يصل إلى أكاديمية الشرطة للاحتفال بالعيد الـ68

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم