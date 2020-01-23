رخص مجانية للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة فى الأقصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور الأقصر، صباح اليوم الخميس، عن منحها عددا من رخص قيادة دون رسوم لعدد محدود من المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة التي تحتفل بها الدولة هذه الأيام.وقال مصدر أمني بمرور الأقصر، إنه تم منح أول 6 رخص قيادة لسيارات ودراجات نارية بالمجان، لأول 6 متقدمين في إدارة المرور، تحت إشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء مشاركة وزارة الداخلية كافة أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام ٢٠٢٠، وانطلاقًا من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع.