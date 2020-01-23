ضبط 954 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.أسفرت الحملة عن تنفيذ 954 حكمًا قضائيًا وهي عبارة عن 180 حكم حبس جزئي، و27 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 552 أحكام غرامات، و190 أحكام المخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها.