الجيش اللبنانى يفتح طرقا مغلقة منذ بداية الاحتجاجات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن الطرق في منطقة القضاء التابعة لـ"البقاع" أصبحت سالكة، بعد ما عمل الجيش على إعادة فتحها وإزالة الخيم التي كانت قد نصبت مع بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.كما اُعيد فتح أوتوستراد الذوق تحت جسر الأوكال- جونية، وأُعيد فتح أوتوستراد الدامور بالاتجاهين وأوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.كذلك تم إقفال المدارس في جبيل بسبب الاحتجاجات، والسير مفتوح جزئيًا على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت وسالك على الطريق البحرية ما أدى الى زحمة سير في المحلة.وخرج متظاهرون، مساء أمس الأربعاء، إلى محيط مجلس النواب، رافضين التشكيل المعلن للحكومة اللبنانية الجديدة، معتبرين أنها لا تلبي طموحاتهم، وقاموا بإلقاء الحجارة والمفرقعات والأجسام الصلبة وأشعة الليزر، كما حاولوا تحطيم العازل الذي وضعته القوى الأمنية عند مدخل ساحة النجمة.وقامت القوى الأمنية بالردّ على التظاهرة عبر استخدام خراطيم المياه من خلف الجدار الفاصل.