مصرع وإصابة 3 فى حادث سير بسوهاج

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 80 دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، ما نتج عنه مصرع قائد السيارة وإصابة 2 من مستقليها.كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مأمور مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفى ومصابين وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث المركز والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين على طريق الجيش بالكيلو 80 اتجاه قنا دائرة المركز.وانتقل مأمور وضباط المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة "مصطفى.ا" 35 سنة سائق يقيم القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيمن ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من "مجدى. م" 55 سنة مهندس، و"هالة. م" 39 سنة ربة منزل يقيمان بالقاهرة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.