استئناف رحلات البالون بعد توقف يومين فى الأقصر

حلقت رحلات البالون، اليوم الخميس، مجددًا في سماء الأقصر بعدما توقفت لمدة يومين متتابعين بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في زيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح به.وقال مسئول بإحدى الشركات السياحية العاملة في مجال البالون لـ"الدستور" إن رحلات البالون تخضع بشكل يومي إلى اختبارات للتأكد من مدى ملائمة أحوال الطقس للطيران، وإذا كانت اشتراطات التحليق متوافرة من عدمه.وأشار إلى أنه يشترط حتى يتمكن من الطيران أن لا ترتفع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وكلما انخفضت درجات الحرارة كان ذلك أفضل، وأن لا تزيد سرعة الرياح عن 8 عقدة في الدقيقة، وأن يكون مستوى وضوح الرؤية في حدود 5 كيلومتر.وأكد أن شركات البالون تتبع أقصى درجات الحماية للحفاظ على سلامة وأمن السائحين، بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على أفضل رحلة بالون.