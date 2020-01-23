ظريف: إيران ترحب بالحوار مع جيرانها

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده مستعدة للمشارکة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة.وقال ظريف في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: "تبقی إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار".وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية، قائلًا:" لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار ظريف على "تويتر"، إلى الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا"، بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي.وكتب ظريف: "نأسف لتكرار ما قلته سابقًا، وأنه حينما باعت الدول الأوروبية الثلاث الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم حكومة ترامب على السلع الأوروبية المستوردة، حذرنا من أن هذا الأمر سيجعل ترامب أكثر طمعًا".