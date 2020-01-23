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محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 23 يناير 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 09:18 ص
برج السرطان
برج السرطان
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان، قالت:

مهنيا: لا تستلم للضغوط فهي قد تكون قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية لئلا تعاقب بشدّة.
عاطفيا: يفرض عليك الوضع تحفّظا شديدا في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك.
صحيا: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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