حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 23 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيا: تشعر بأنك رقيق الإحساس، وكمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك.عاطفيا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعا بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذرا.صحيًا: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتكوتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.