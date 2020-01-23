المركزي يطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول منها 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.