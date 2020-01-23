العراق تحذر المتظاهرين من تغلغل عناصر خارجة عن القانون

حذرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، المتظاهرين، من تغلغل عناصر خارجة عن القانون وسط الاحتجاجات.ودعت القيادة، المحتجين، إلى التظاهر في المناطق المؤمنة في ساحة التحرير، وذلك لتوفير الحماية لهم.وقال شهود عيان اليوم، إن مئات المتظاهرين قطعوا طرقا وجسورا رئيسية في محافظة البصرة 550 كلم جنوب بغداد، أبرزها الطريق المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، والحقول والمنشآت النفطية، وذلك بعد ليلة دامية شهدت سقوط قتيل ونحو عشرة مصابين.وأضاف الشهود، أن تجمعات المتظاهرين منعت الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، وسط تضييق على حركة السيارات.وذكر الشهود، أن "ساحة البحرية، مركز التظاهر والاعتصام، تشهد تدفقا من المتظاهرين، وخاصة طلاب الكليات والمدارس، في ظل انتشار القوات الأمنية في محيط الساحة والشوارع القريبة".