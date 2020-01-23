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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر للصين بعد تفشي «كورونا»

الخميس 23/يناير/2020 - 08:38 ص
بريطانيا
بريطانيا
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حذرت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها من السفر إلى مدينة (ووهان) الصينية إلا للضرورة، عقب تفشي فيروس (كورونا) الذي أسفر عن مصرع 17 شخصا هناك وإصابة مئات آخرين.

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه يجب على المسافرين عدم زيارة مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبى) بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتخذ منظمة الصحة العالمية قرارا في وقت لاحق اليوم، بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة طوارىء صحية دولية، بسبب الفيروس.

يشار إلى أن (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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