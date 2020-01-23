افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح٬ في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي «حب رايح جاي» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، على المسرح العائم بالمنيل.الجدير بالذكر أن أحداث العرض تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل٬ سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.«حب رايح جاي» من بطولة الفنانيين: رشوان توفيق، أحمد صيام٬ ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، إستعراضات علاء ابو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان واخراج ياسر صادقفي سياق متصل يستقبل مسرح الطليعة بالعتبة٬ في الثامنة والنصف مساء٬ عرض «صبايا مخدة الكحل» رؤية فنية وإخراج الفنان المبدع انتصار عبدالفتاح، حوار كوثر مصطفى، ديكور وملابس نعيمة عجمى، مع الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، بالاشتراك مع الفنانة السودانية ستونة.وعن العرض يقول الفنان انتصار عبد الفتاح: «العرض نتاج بروفات وورشة مسرحية لمفهوم المسرح البوليفوني متعدد الصور والمستويات٬ ولغة فنية تنبع من الأصوات والإيقاعات والجسد. يعتمد العرض علي تقديم عالم المرأة الشرقي الداخلي٬ بكل ما تحتويه هذه الأعماق من تناقضات وطموحات وإحباطات تراكمت عبر الأف السنين. وأفرزت هذه الورشة التدريبية عن أحلام صبايا وعرائس مخدة الكحل 2020 تمهيدا لتقديم المشروع المسرحي العربي الدولي٬ مخدة الكحل العربية باسم "حبات اللؤلؤ" وتجميع عالم المرأة العربية مع أهم الممثلات من الدول العربية٬ وهو مسجل بالملكية الفكرية حقوق المؤلف وتم تقديمه إلى الهيئة العربية للمسرح».