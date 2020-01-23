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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 5 أخرين فى إطلاق نار بسياتل

الخميس 23/يناير/2020 - 04:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ذكرت الشرطة الأمريكية صباح اليوم الخميس أن شخصًا قتل وجرح خمسة آخرون جراء إطلاق نار في وسط مدينة سياتل.

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) بأن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق النار.

وأوضحت شرطة سياتل أن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، بينما يقوم المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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