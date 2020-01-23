انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

تنطلق في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس٬ فعاليات ورشة عمل مجانية بعنوان «التسويق الإلكتروني للفنون اليدوية»، والتي ينظمها بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع مبادرة (أكثر من أم)، وذلك بمقر بيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.تركز الورشة على أساسيات التسويق الإلكتروني للمنتجات والأعمال اليدوية من خلال منصات السوشيال ميديا، في رحلة تأخذك من البداية وحتى الاحترافية.وستتناول الورشة كيفية إنشاء صفحة وكتابة المحتوى واستهداف العملاء بسهولة، بالإضافة إلى كيفية بناء علاقة وثيقة مع العملاء تستمر لأطول فترة زمنية، وتحديد الاستراتيجيّات التي سيتم اتّباعها لتحقيق الهدف المرغوب.تدير الورشة أسماء الشيمي؛ مؤسسة مبادرة (أكثر من أم)، وهي خبيرة في مجال التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا لأكثر من 7 سنوات.وتأتي الورشة نتيجة انطلاق قطاع التسويق الإلكتروني في العالم بسرعة مذهلة، وقد عزز ذلك من انخفاض تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق، وأصبح في مقدرة كل فرد صاحب مهارة أو قدرة إنتاجية على التسويق والبيع لمنتجاته.يشار إلي أن التسويق الإلكتروني يعتبر من فروع التسويق العامة، ويُطلق عليه أيضًا اسم التسويق الرقمي، أو التسويق عبر الشبكة، وهو عبارة عن الاستراتيجية التي تُستخدم في تنظيم طرق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وذلك من خلال تحويل السوق الافتراضية إلى واقع ملموس، ويُعد التسويق الإلكتروني جزءًا مهمًا من الاستراتيجية التسويقية الشاملة الحديثة، إذ يُعتبر نوعًا مُهمًا من أنواع أساليب التسويق الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه عبر الإنترنت، كما يُوصف أيضًا بأنّه عملية تطبيق المبادئ العامة لعلم التسويق عن طريق استعمال الوسائط الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص استعمال شبكة الإنترنت.