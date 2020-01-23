وسائل إعلام أسترالية: إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأسترالية، صباح اليوم الخميس، إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات.وقالت السلطات: "بسبب الأحوال الحالية، تم إغلاق مطار كانبيرا. لا رحلات جوية تصل أو تغادر مطار كانبيرا"، وفقا لخدمة "تن نيوز فرست" الإخبارية الأسترالية.وتم إبلاغ السكان: "لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات"، بحسب المصدر ذاته.وتجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة، أمس الأربعاء، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.فبعد انتهاء فترة هدوء استمرت بضعة أيام، ارتفعت درجات الحرارة بشدة مسببة عددا من الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد.وأغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا يتصاعد فوق الضواحي، فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.