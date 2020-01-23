اليوم.. هانى عازر يستهل اللقاءات الفكرية بمعرض الكتاب

يستضيف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 فى أولى اللقاءات الفكرية لسفراء المعرض، المهندس هانى عازر وذلك فى الخامسة مساء اليوم الخميس٬ بالقاعة الرئيسية ببلازا 1، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى.يلقب «عازر» بلقب «أمنحوتب الفراعنة»، مهندس القطارات والأنفاق المصري٬ ولد سنة 1948 في طنطا، وهو مهندس مصرى ألمانى أشرف على بناء محطة قطارات برلين Berlin Hauptbahnhof.وسنة 1973 حصل على مجموع 87.5% في الثانوية العامة، تأثر «عازر» كثيرا بشخصية البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل٬ حينما كان أسقفًا وقتها، حيث إنه هو الذى أقنعه بدخول كلية الهندسة بجامعة عين شمس، لأنها قريبة من إقامة «عازر» بحدائق القبة، وحتى لا يرهق في وسائل المواصلات.وبعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، سافر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية في بوخوم، وكان يبيع الجرائد في الساعة 4 صباحًا؛ كي ينفق على دراسته كما كان يعمل جرسونا أيضًا.وبعد تخرجه عمل «عازر» بالهندسة في ألمانيا وأصبح أحد أهم مهندسى الإنشاءات فى برلين، حيث قام بتشييد نفق مترو دورتموند قبل ذلك عام 1979، ووصل به الأمر إلى أن اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا، بعدما شيد محطة سكك حديد برلين عام 2006، التي حصلت آنذاك على جائزة محطة العام، كما شارك فى عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم وأصبح أشهر خبير أنفاق فى العالم.وكرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2006 خلال افتتاح محطة برلين للقطارات لمجهوده وخدمة الدولة الألمانية بوسام الجمهورية الألمانية، بعدها كرم فيى مصر من قبل الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك يوم 1 أكتوبر 2006.وأمضى قرابة 40 عاما في ألمانيا، ولكن طول السنون لم تغير في ملامحه أو طباعه شيئا، فهو يفتخر فى أى مكان وزمان بكونه مصريًا، حتى لقبه الألمان بـ«أمنحوتب الفراعنة» لافتخاره بكونه حفيد الفراعنة، بالإضافة إلى فخره بما بذله من مجهود حتى وصل لما فيه الآن، حيث قال: «وصلت إلى ألمانيا حاملا القليل من المال الذى لا يكفى لتعلم الهندسة، فكرت مليا ماذا أفعل، هل أتبع نفسى المترفعة أم أتجه للعمل، بدأت من الصفر وبعت جرائد كى أنفق على نفسى، ووصلت إلى ما أنا فيه الآن».يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب سينعقد فى الفترة من 22 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، وتحل دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر جمال حمدان شخصية المعرض بمشاركة 900 دار نشر من 38 دولة.