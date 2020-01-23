16 شخصًا تحت المتابعة فى أمريكا بعد تعاملهم عن قرب مع رجل أصيب بفيروس كورونا

قال مسؤولون إن 16 شخصًا يخضعون للمراقبة الطبية تحسبًا لإصابتهم بفيروس كورونا إثر تعاملهم عن قرب مع رجل من ولاية واشنطن جرى تشخيصه على أنه أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بالفيروس الذي أودى بحياة 17 شخصًا في الصين، وأصاب مئات آخرين.وقال المسؤولون، في مؤتمر صحفي، إن حالة المريض البالغ من العمر 30 عامًا في تحسن جيد وقد يخرج من مستشفى إيفريت بواشنطن قريبًا.وقال كريس سببترز، مسؤول الصحة بمنطقة سنوهوميش، إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض لم تظهر على أي منهم أعراض المرض، مؤكدًا أن المخاطر على المواطنين‭‭ ‬‬تظل بسيطة.وكان الرجل قد أصيب بحالة إعياء في مطلع الأسبوع بعد أن سافر إلى ووهان بالصين مسقط رأسه في نوفمبر وديسمبر، وشخصت حالته بالإصابة بفيروس كورونا، يوم الإثنين.ويسبب الفيروس أعراضًا مماثلة للبرد أو الأنفلونزا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهوره مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان أكبر مدينة بوسط الصين، والبالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، وجرى إغلاق السوق منذ ذلك الحين.