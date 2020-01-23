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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: ترامب سيشارك فى مسيرة مناهضة للإجهاض

الخميس 23/يناير/2020 - 05:38 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك، غدًا الجمعة، في مسيرة مناهضة للإجهاض.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، أن المسيرة ستكون في واشنطن، وينظمها تجمع «مسيرة من أجل الحياة» الذي يحتج سنويا بسلام على ممارسة الإجهاض.

وقال دير إن ترامب سيكون أول رئيس على الإطلاق يشارك بتلك المسيرة.

وكان ترامب قد قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «أراكم الجمعة.. حشد كبير!».

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