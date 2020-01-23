الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

يستقبل المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ثاني حفلات إيحاء ذكري وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث تُقدم الفنانة مروة ناجي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلها بالمانسترلي، حيث تتغنى بأورع أغانى كوكب الشرق لأهم ملحنين العصر الذهبي للموسيقى المصرية مثل: محمد القصبجي، ومحمد عبدالوهاب، ورياض السنباطي، وغيرهم.ويتضمن الحفل باقة متنوعة من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم٬ بصوت مروة ناجي، نذكر منها: "الأطلال٬ بنورك يا خالقي٬ فكروني٬ أنت عمري٬ الرضا والنور٬ مصر تتحدث عن نفسها٬ القلب يعشق كل جميل".يُذكر أن الفنانة مروة ناجي، واحدة من أهم الأصوات المصرية التي اشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية، حيث تتسم حفلاتها بدقة وجمال وروعة الأداء لأغاني السيدة أم كلثوم، ودائمًا ما تشهد حفلاتها إقبال كبير من الجمهور لعشقه لتراث كوكب الشرق؛ لمهارة مروة العالية والإتقان ببراعة لأغاني أم كلثوم بإحساس عالي.ومثلت مرو ناجي مصر في العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية داخل مصر وخارجها منها: إيطاليا - فرنسا – النمسا – ألمانيا - المغرب - الجزائر، منها: مهرجان Fama Festival Of Music & Art بكندا، ومهرجاني موازين والصويرة بالمغرب وغيرها.كما قامت بالغناء على العديد من المسارح العالمية مثل: أوبرا ميتشجن بأمريكا، وشاركت «ناجي» بتقديم مجموعة من أغاني الأفلام والمسلسلات منها أدائها الصوتي لأغانى الفيلم العالمي «looking for oum kulthum» مع المخرجة العالمية شرين نشأت وحصد الفيلم العديد من الجوائز بالكثير من دول العالم.وتعاونت مع مجموعة كبيرة من أهم الملحنين المصريين منهم: عمار الشريعي – جمال سلامة – أمير عبدالمجيد – فاروق الشرنوبي– خالد حماد – وليد سعد، وقامت بالتمثيل والغناء في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وعدد من المسرحيات الغنائية بمسارح الدولة سواء المسرح القومي أو مسرح البالون منها: افتتاح المسرح القومي «بحلم يا مصر» أمام الفنان الكبير علي الحجار، ومسرحية «سيرة حب» بمناسبة مرور 25 سنة على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي.