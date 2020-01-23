تراجع أسعار النفط 4% فى بداية التعاملات اليوم

تراجعت أسعار النفط، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، إلى أكثر من 4%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، وسط توقعات بوجود فائض ملحوظ في سوق الخام خلال النصف الأول من العام.وجاء هبوط أسعار الخام مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة، أن يشهد سوق النفط خلال النصف الأول من هذا العام فائضًا بنحو مليون برميل يوميًا.وانخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 4% ليسجل 62.26 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنسبة 3%، مسجلًا 55.76 دولار للبرميل.وكان بنك جولدمان ساكس، قال في تقرير له، مساء أمس الخميس، إن أسعار النفط قد تتأثر سلبًا بفيروس الكورونا الآتي من الصين، متوقعًا تراجعها بـ2.9 دولار، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي من النفط بواقع 260 ألف برميل يوميًا هذا العام.