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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع كتاب «حوار المساحات» لأمل جمال بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

الخميس 23/يناير/2020 - 03:21 ص
أمل جمال
أمل جمال
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني٬ يعقد في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الخميس٬ حفل توقيع كتاب «حوار المساحات» الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للشاعرة والكاتبة أمل جمال٬ وذلك بقاعة «بلازا 1» قاعة البرنامج المهني.

وعن الكتاب تقول «جمال»، إن هذا الكتاب يقدم مجموعة من القراءات النقدية، لعدد من الروايات والمجموعات القصصية، لافتة إلى أنها لا تتبنى سوى وجهة النظر الجمالية التي تعمد إلى ربط القارئ غير المتخصص بالدرجة الأولى، بحركة السرد على الساحة من حوله، في محاولة لكسر القطيعة بينه وبين الأعمال الأدبية من جهة وبينه وبين مصطلح النقد الأدبي من جهة أخرى، في بساطة لا تخل برصانة النقد، ولا تتعالى على القارئ، أو تنكر دوره في العملية الإبداعية، باعتباره طرفًا رئيسًا فيها، الأمر الذي دفعني، للكتابة على الحافة الحرجة، بين كشف العمل محل الدراسة وتيسير المصطلح النقدي، واستخدامه، كلما أمكن ليمنحنا الفرصة الأكبر للتوصل إلى المضمون الجمالي، أثناء تجوالنا في عوالمهم الإبداعية، ما يفتح الطريق أمام القارئ لمشاركة حقيقية وجادة، عملًا بالقاعدة التي تقول «إن كل نص يقوم على مبدع وقارئ متوازٍ معه في علاقة تكاملية، وإن غاب القارئ لا يحيا النص».

وأضافت: «نتعرف في هذه القراءات، على بعض حيل الكتابة السردية، في العمل الذي يتحول فيه المكان إلى بيئة بعينها، ويتحول فيه الزمان إلى ملامح تاريخية، وتترجم الأحداث حركة المجتمع، بأبطاله المختارين بعناية فائقة لتوصيل الرسالة».

ويضم الكتاب دراسات نقدية عن كل من: «السيدة التي والرجل الذي لم» لصبري موسى٬ و«داعًا أيها الطفل» لجبار ياسين٬ «مقطع جديد لترنيمة قديمة» لشريف عبد المجيد٬ «لأنها» لهدى العطاس٬ «الفيل الأزرق» لأحمد مراد٬ «عَمْرَة الدار» لهويدا صالح٬ «بيضة على الشاطئ» لشريف صالح٬ «رَهَبَةُ المُبَارَكِين» لعبد الراضي أبو دوح٬ «الناطوري» لمصطفى البلكي.

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