عرض «تفاحة» و«فلاش» بنهائيات أفاق مسرحية فى مركز الهناجر للفنون

شهد مسرح الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، مساء أمس الأربعاء، أولى عروض مسابقة نهائيات مهرجان آفاق مسرحية في دورته السادسة، برئاسة المخرج هشام السنباطي، والتي تعقد في الفترة من 22 إلى 28 يناير الحالي بمشاركة 15 عرضًا مسرحيًا، وتتكون لجنة التحكيم من أ.د سيد الإمام، وأ.د أيمن الشيوي، والمخرج الكبير عبدالغني زكي، والنجمة حنان شوقي، وأ.د. محمد عبدالعزيز، ود. عبير منصور، والكاتب سعيد حجاج، وقد شاهد عروض اليوم الأول جمهور كبير احتفى بمهارات الممثلين وكوميديا راقية تحتفي بفن المسرح.بدأت العروض في السادسة مساء بمسرحية «فلاش» لفرقة وان ﻫﺎﻧﺪ، والتي انشأت ﻋﺎم ٢٠٠٦ ﻛﺄول ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻜﻨﺴﻲ ﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮح اﻹﻳﻤﺎﺋﻲ وتدور فكرة العرض فكرة الضمير وتأثيره على السلوك الإنساني في سياق زمني، يبدأ بما قبل التشريعات الإلهية وحتى وقتنا الحالي وعن فكرة العرض التي تتبلور في أن الضمير هو الفلاش والمحرك للأحداث يأتي لنا العرض بفلاش باك رائع يؤكد به فكرة العرض ويرسخها في أذهان الجمهور.عرض «فلاش» تمثيل أبانوب اأيل، وكيرلس عادل، وبولا معوض، وماجد جندي، وإبرام مجدي، وريفيولا ملاك، وبيشو عزيز، ودميانة أميل، ومريم عادل، وبولا مختار، وفادي جميل، وكريم أكمل، وتأليف كيرلس ميخائيل، وموسيقى فادي مجدي، وبنيامين يعقوب، وإضاءة مينا مجدي، وسامر سمير، ومكياج أنطون إبراهيم، ومينا مجدي، ومشيل عماد، وإدارة مسرحية هاني نبيه، مدير الفرقة أنطون إميل شفيق، وإخراج بيتر عزيز وأنطون إبراهيم.وقدم عرض «التفاحة» لفرقة ملامح ويتحدث العرض عن «الحلم»، وهو حق لكل إنسان موجود على وجه الأرض،مسرحية «التفاحة» تأليف وتمثيل محمد أمين في دور المعلم سيد، ومحمد مجدي سيد في دور خلف، وممدوح الميري في دور عبده، ووسارة كامبا في دور فتاة الحلم، ومكياج هالة لوكا، واستعراضات رضا كامبا، وإعداد موسيقي حسين عشماوي، وكلمات وغناء وأشعار محمد أمين، وألحان أحمد خلف، وديكور محمد صادق، ومساعد مخرج إسلام أبوالنجا، وسينوغرافيا وإخراج محمود علاء.