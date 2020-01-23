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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع «علم المتاحف» بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

الخميس 23/يناير/2020 - 03:11 ص
علم المتاحف
علم المتاحف
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ تقيم العربي للنشر والتوزيع٬ حفل توقيع كتاب «علم المتاحف.. نشأته.. فروعه.. وأثره»، والصادر حديثًا عن الدار٬ للدكتور محمد جمال راشد، الباحث المتخصص في علم المتاحف وعلم المصريات والخبير بالمجلس الدولي للمتاحف والمحاضر في علم المتاحف ورئيس قسم إدارة المتاحف بكلية الآثار جامعة دمياط.

وذلك في الجناح رقم A13 بقاعة 2 من الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس٬ حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، هذا وقد أعلنت الدار عن تخصيص خصم خاص للكتاب خلال حفل التوقيع.

يدور الكتاب في تسعة فصول عن نشأة علم المتاحف، وتاريخ الاقتناء ونشأة المتاحف، وتعريف المُتحف ووظائفه الرئيسية، ودور المُتحف، وأهدافه، والقيم المقدمة للمجتمع، وأنواع المتاحف والمجموعات المتحفية، ومتاحف حول العالم، والمتاحف المصرية، والمتاحف في العالم العربي، وفروع علم المتاحف، والمجالس والمؤسسات الدولية للمتاحف.

وعلى صعيد المتاحف المصرية، تشهد المتاحف في مصر حراك ونهضة غير مسبوقة منذ نشأتها قبل قرابة القرنين من الزمن.
ولعل أهم ما يميز هذا الحراك وتلك النهضة التي تشهدها متاحفنا في السنوات العشر الأخيرة تحديدًا هو أنها تأتي في صورة تغيير جوهري في دور المتحف تجاه المجتمع، وطريقة تفاعل المتاحف مع المجتمع المحيط، فضلًا عن تزايد ملحوظ في عدد المتحفيين الذين درسوا أو تدربوا في المتاحف الكبري والمؤسسات المعنية بالمتاحف حول العالم.

فكان التغيير، والذي لم يكن أبدًا من غرائب الصدف أن يتزامن مع ثورة يناير 2011. وإنما، هو صورة من صور الثورة الحقيقية والتغيير القادم علي يد شباب المتحفيين المصريين، الذين اكتسبوا من الخبرات والمعرفة، ما دفعهم لمحاولة التغيير وتطوير المتاحف المصرية لتكن صورة تعكس المجتمع، وتتفاعل مع مشاكله واحتياجاته.

فلم يعد من المقبول أن تظل متاحفنا بمثابة أبنية محصنة لحفظ وتأمين الأثار وعرضها لجذب السائحين، باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي - كما رأتها الحكومات المتتالية علي مدار عقود - وإنما هي أداة لتنمية المجتمع وتطويره، بجانب دورها الهام في تكوين الشخصية المصرية.

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