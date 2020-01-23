الصين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571 شخصًا

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس، أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية أمس الأربعاء، وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.وظهرت سلالة فيروس كورونا التي تشبه الإنفلونزا، والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان، وترصد الحالات الآن في أماكن بعيدة منها الولايات المتحدة.وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد «سارز» في عامي 2002 و2003، والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.