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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر نيكى ينخفض 0.78% فى بداية التعامل بطوكيو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:56 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.

وهبط نيكي 0.78 في المئة مسجلًا 23843.51 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.60 في المئة ليصل إلى 1733.71 نقطة.

يذكر أن المؤشر نيكي القياسي انخفض أمس الأربعاء في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية

وهبط نيكي 0.12 في المئة ليسجل 23835.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.14 في المئة إلى 1732.48 نقطة.

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