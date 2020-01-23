المؤشر نيكى ينخفض 0.78% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.وهبط نيكي 0.78 في المئة مسجلًا 23843.51 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.60 في المئة ليصل إلى 1733.71 نقطة.يذكر أن المؤشر نيكي القياسي انخفض أمس الأربعاء في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق الماليةوهبط نيكي 0.12 في المئة ليسجل 23835.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.14 في المئة إلى 1732.48 نقطة.