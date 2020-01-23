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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: إجلاء عدد من المرضى بمستشفى فى كولونيا لإبطال مفعول قنبلة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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بدأت السلطات الألمانية في نقل مئات المرضى بمستشفى كولونيا الجامعي، لإتاحة المجال أمام خبراء المفرقعات لإبطال مفعول قنبلة تعود لفترة الحرب عثر عليها في أرض المستشفى.

وقال متحدث باسم المستشفى، مساء أمس الأربعاء، إن عملية إبطال مفعول القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوجرام وعثر عليها في وقت سابق خلال أعمال بناء، ستؤثر على نحو 500 مريض وثمانية آلاف موظف بالمستشفى، مضيفًا أن المستشفى تنظر كذلك في الحالات المرضية التي يمكنها الخروج اليوم.

يشار إلى أن العثور على قنابل تعود للأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية أمر شائع في ألمانيا، وتتم في الغالب عمليات إخلاء للأماكن التي يتم العثور عليها فيها لضمان إبطال مفعولها بشكل آمن.

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