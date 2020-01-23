«بوليساريو»: قرار المغرب ضم المجال البحرى للصحراء الغربية «بلا أى أثر قانونى»

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، مساء الأربعاء، أنّ القانونين اللذين أقرّهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية «لن يكون لهما أي أثر قانوني»، حسبما أفادت وكالة فرانس برسوقال المسؤول في بوليساريو محمد خداد، إنّ الجبهة التي تطالب مدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أنّ «القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني».وأضاف: «هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليًا».وأتى رد فعل البوليساريو بعيد مصادقة البرلمان المغربي الأربعاء بالإجماع على قانونين يوسّعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي لا تزال تعاني من وضع سياسي غير محدّد.وإذ أكّد خداد أنّ «جبهة البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتّخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتّخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «إذا لزم الأمر، فإن البوليساريو لن تتردّد في إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين».وسبق لجبهة بوليساريو أن طعنت باتفاقين أبرمهما المغرب مع الاتحاد الأوروبي حول مبادلات تجارية وزراعية وبحرية تشمل منتجات مصدرها الصحراء الغربية، بحسب ما أفاد محامي الجبهة جيل ديفرس وكالة فرانس برس.والصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانيّة السابقة البالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعًا مسلّحًا بين البوليساريو والمغرب الذي ضمّ هذه المنطقة في 1975. وانتهى النزاع بوقف لإطلاق النّار في 1991.ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.