هشام إدريس: المشاركة المصرية بمعرض «الفيتور» تدعم السياحة الثقافية

أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والمشارك حاليًا بفعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» بالعاصمة الأسبانية مدريد، على المشاركة المصرية سواء على المستويين الحكومي والخاص بالمعرض لدعم السياحة المصرية بمختلف أنواعها وأنماطها.وأشاد «إدريس»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بمستوى المشاركة الرسمية المصرية بالمعرض الدولي بقيادة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ومشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، مؤكدًا على أن المعرض يُعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم بعد برلين ولندن، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية تمثل تعزيزًا للتواجد المصري على الخريطة السياحية الدولية، والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران في العالم.وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السوق الأسباني من الأسواق السياحية الهامة التي تضع السياحة المصرية اهتمامًا بهذا السوق المتميز، والذي يهتم بالسياحة الثقافية والتاريخية، فضلًا عن كونه يُعد بوابة الانطلاق للأسواق الناطق باللغة الإسبانية سواء في شبه جزيرة إيبريا أو أمريكا اللاتينية، حيث تحرص هذه الأسواق على التواجد بهذا المعرض، وتقوم شركات السياحة بها بعقد الصفقات والاتفاقيات الناجحة مع نظيرتها في دول العالم، وكذلك التعرف على المستجدات والبرامج التي تقدمها الشركات المتشابهة.وأضاف أن الشركات والفنادق السياحية المصرية المشاركة في المعرض، حريصة على تقديم أفضل عروضها لبرامجها السياحية بطريقة متميزة ومبهرة مستخدمة أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وإظهار المقصد السياحي المصري بمختلف أنماطه بصورة حضارية ورائعة ومتميزة.وأشار«إدريس» إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين المشاركين المصريين لإعلاء الشأن السياحي المصري، والتأكيد على تحسين الصورة الذهنية وجودة الخدمات السياحية المقدمة، والهدف السامي لجذب المزيد من الحركة من إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية الناطق باللغة الإسبانية، وهذا سيكون له أثر كبير على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك إقبال كبير من قبل منظمي الرحلات الدولية لزيارة الجناح المصري، ولقاء أصحاب ومديري وممثلي الشركات والفنادق المصرية، والتعرف على البرامج والعروض المقدمة.جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسياحة والسفر «الفيتور» انطلقت بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.