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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: لابد من وجود حكومة لبنانية ملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:14 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن وجود حكومة لبنانية ملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أكد أن سلسلة من الإجراءات ستُتخذ في سبيل معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن لجنة متخصصة ستجتمع في غضون يومين للبحث في اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال "دياب"، في تصريح له الأربعاء: إنه على قناعة بالمطالب التي رفعها المحتجون في انتفاضة 17 أكتوبر، في الجانب الاقتصادي والمعيشي، لافتًا إلى أن أعمال العنف والشغب التى وقعت مؤخرًا لا تخدم الحراك الشعبى، وأنه يؤمن بضرورة التزام سلمية التحركات.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط)، وأنها ليست حكومة سياسية، وأنه يعتبر نفسه ممثلًا للحراك الشعبي الذي يشهده لبنان، وأن عددًا من الوزراء في الحكومة كانوا من المشاركين في الانتفاضة منذ اندلاعها.

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