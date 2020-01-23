5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

1- أكياس قمامة بألوان مختلفة

2- مقسمات الرفوف والأدراج

3- صواني غرفة النوم

4- مساحات التخزين الخفية

5- رفوف الفولاذ المقاوم للصدأ

بدأ الكثيرون عام 2020 بالسعي لتحسين تنظيم منازلهم، لكن من الصعب القيام بذلك دون توفر الأدوات المناسبة.وشارك مجموعة من المحترفين من جميع أنحاء أستراليا العناصر التي استخدموها للحصول على منزل خالٍ من الفوضى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:عند تنظيف وترتيب المنزل، من المفيد استخدام أكياس قمامة بألوان مختلفة، حتى تعرف أين تضع كل نوع من القمامة، وتعمل على تنظيم باقي الأغراض في المنزل.تساعد المقسمات على تخصيص أماكن محددة على الرفوف والأدراج لكل نوع من الأدوات والأغراض في المنزل، ويساعد ذلك على زيادة التنظيم وسهولة الوصول إلى هذه الأدوات عند الحاجة إليها.في كثير من الأحيان تعم الفوضى في غرفة النوم؛ بسبب زجاجات العطور وقطع المجوهرات وغيرها من أدوات التجميل، ويمكن التخلص من هذه الفوضى باستخدام صواني خاصة لتنظيم جميع الأغراض في الغرفة.تساعد بعض مساحات التخزين المخفية داخل الأرائك أو السرير على استيعاب كمية كبيرة من الأغراض المسببة للفوضى، دون أن تكون ظاهرة للعيان، مما يساعد على تحسين عمليات الترتيب والتنظيم.يمكن زيادة مساحات التخزين في المطبخ عن طريق استخدام رفوف الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي يمكن تركيبها بسهولة فوق المجلى أو في أي مكان آخر.