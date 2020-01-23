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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:46 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
وكالات
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بدأ الكثيرون عام 2020 بالسعي لتحسين تنظيم منازلهم، لكن من الصعب القيام بذلك دون توفر الأدوات المناسبة.

وشارك مجموعة من المحترفين من جميع أنحاء أستراليا العناصر التي استخدموها للحصول على منزل خالٍ من الفوضى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- أكياس قمامة بألوان مختلفة
عند تنظيف وترتيب المنزل، من المفيد استخدام أكياس قمامة بألوان مختلفة، حتى تعرف أين تضع كل نوع من القمامة، وتعمل على تنظيم باقي الأغراض في المنزل.

2- مقسمات الرفوف والأدراج
تساعد المقسمات على تخصيص أماكن محددة على الرفوف والأدراج لكل نوع من الأدوات والأغراض في المنزل، ويساعد ذلك على زيادة التنظيم وسهولة الوصول إلى هذه الأدوات عند الحاجة إليها.

3- صواني غرفة النوم
في كثير من الأحيان تعم الفوضى في غرفة النوم؛ بسبب زجاجات العطور وقطع المجوهرات وغيرها من أدوات التجميل، ويمكن التخلص من هذه الفوضى باستخدام صواني خاصة لتنظيم جميع الأغراض في الغرفة.

4- مساحات التخزين الخفية
تساعد بعض مساحات التخزين المخفية داخل الأرائك أو السرير على استيعاب كمية كبيرة من الأغراض المسببة للفوضى، دون أن تكون ظاهرة للعيان، مما يساعد على تحسين عمليات الترتيب والتنظيم.

5- رفوف الفولاذ المقاوم للصدأ
يمكن زيادة مساحات التخزين في المطبخ عن طريق استخدام رفوف الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي يمكن تركيبها بسهولة فوق المجلى أو في أي مكان آخر.

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