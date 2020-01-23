تفاصيل الحلقة الـ18 من مسلسل «الآنسة فرح»

كشفت الحلقة الـ18، من مسلسل «الآنسة فرح»، عن انفصال شادي (أحمد مجدي) وفرح (أسماء أبواليزيد)، حيث قرر «شادي» أنه لن يتمكن من الاستمرار معها في هذه العلاقة وقرر الانفصال، في الوقت الذي ترك فيه «فرح» في شدة تعلقه بها، وفي بطنها طفله الذي سبب كل هذه الخلافات.من ناحية أخرى حاولت «فرح» التعبير عن أنها تركت طارق (محمد كيلاني) بعدما شعرت بالحب تجاه «شادي»، وإنها لم تخُنه، كما حاولت أن يعود إلى خطيبته السابقة «داليا»، بعدما قابلها صدفة.أما عن عاصي الغول، فكشفت الحلقة عن أن زين (أحمد خالد صالح) هو من قتل أخيه فارس، ليظن الجميع أنه هو الذي قُتل، فهل هو عاصي الغول ويتلاعب بالجميع؟ويُذاع مسلسل «الآنسة فرح» على قناة «MBC 4»، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة «S Productions» لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير «Jane The Virgin».ويتصدر بطولة مسلسل «الآنسة فرح» النجوم أسماء أبواليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.