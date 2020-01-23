ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 17 شخصا

ارتفع عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين إلى 17 شخصًا، أمس الأربعاء، كما تأكدت إصابة أكثر من 540 شخصًا، مما زاد المخاوف من العدوى التي يشتبه أنها نتجت عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.وظهرت سلالة فيروس كورونا التي تشبه الإنفلونزا والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان، وترصد الحالات الآن في أماكن بعيدة منها الولايات المتحدة.وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في عامي 2002 و2003 والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.