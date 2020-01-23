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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى: المشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية مستمرة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:22 ص
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، أن المشاورات التي باشرها مع الشخصيات الوطنية والحزبية ستستمر وأن تاريخ نهايتها غير محدد.

وقال «تبون»، في مقابلة صحفية مع مجموعة من مسئولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة تم بثها مساء يوم الأربعاء، إن اللقاءات مع الشخصيات الوطنية والحزبية ستستمر وتاريخ نهايتها غير معروف، مضيفًا أن هذه المشاورات تتم مع أصحاب التجربة والشخصيات التي كانت تعاني من الإقصاء في وقت سابق، حيث سيتم الأخذ برأيها بخصوص المنهجية وكذا المشكلات التي تعاني منها البلاد.

وأوضح الرئيس «تبون»، أن آراء هذه الشخصيات يمكن أن تدخل في التحرير النهائي لنص الدستور، مشددًا على أنه سيتم منح الفرصة لشخصيات أخرى، مضيفًا أن الدستور للجميع وهو نص لا يمكن أن يكون جماهيريًا، بل هو للمختصين في القانون الدستوري، وهناك لجنة تقنية تبلور كل المقترحات في هذا الشأن.

واعتبر أن تغيير الدستور ضروري لإبعاد شبح كل الأزمات عن البلاد مستقبلًا، وبهدف توضيح الأمور والفصل في كل ما تعيشه البلاد من أزمات أو اضطرابات.

وقال «تبون»: «كان من واجبي الالتقاء مع هذه الشخصيات وكسر الجليد الذي كان موجودًا في العلاقات بين الجزائريين، والاستماع إلى أشخاص لهم تجربة في تسيير شئون الدولة وهم اليوم في صفوف المواطنين»، متقدمًا بالشكر لكل الشخصيات التي حاورها والتي قال إنه استفاد منها كثيرًا.

وأبدى «تبون»، استعداده للالتقاء مع رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال بمقر رئاسة الجمهورية أو بمقر إقامته، مضيفًا أن ظروفًا خاصة حالت دون هذا اللقاء، واصفًا زروال بـ«الجزائري النزيه»، وقال: «إنه يشجعني على منهجية عملي وأي لقاء معه فسيكون مفيدًا».

وأعلن الرئيس الجزائري عن لقاءات أخرى مع الصحافة تكون شهرية أو كل شهر ونصف، وتكون بدون حواجز بهدف تنوير الرأي العام، وأخذ الحقائق من المسئول الأول للدولة.

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