رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عباس يؤكد لماكرون «أهمية الدور الفرنسى لإنقاذ عملية السلام»

الخميس 23/يناير/2020 - 01:17 ص
عباس _ ماكرون
عباس _ ماكرون
وكالات
طباعة
أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله مساء الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على «أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ عملية السلام» بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إنّ عبّاس «أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حلّ الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، ولمواقفها الداعمة لفلسطين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية».

كما أكّد الرئيس الفلسطيني، بحسب البيان، على «أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنّت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأميركية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية».

ومنذ تولّيه السلطة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحوّلًا في سياسة الولايات المتحدة المتّبعة في الشرق الأوسط منذ عقود باعترافه أولًا بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه أن بلاده ستتوقف عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

ووصل ماكرون إلى القدس الأربعاء تلبية لدعوة من إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى ال75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي بحضور نحو 40 زعيمًا آخر من حول العالم. لكنّ ماكرون هو الوحيد الذي اختار زيارة رام الله من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين وصلوا إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي تطرّق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس عصر الأربعاء إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، داعيًا إلى المساهمة في جهود السلام.

وقال: «الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني معقّد وحسّاس ويتطلّب بناء الثقة بين الطرفين، ولهذا نحن بحاجة للسعي لذلك»، معتبرًا أنّ «عملية السلام من أي نوع ممكنة إذا كانت الأطراف مهتمّة ببناء السلام، وبعد ذلك ستكون فرنسا مستعدّة للمساعدة».

وبحسب بيان الرئاسة الفلسطينية فقد أعرب عبّاس أمام الرئيس الفرنسي عن أمله في «اعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحلّ الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين».

كما طالب الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي بـ«دور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية» للسماح للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في القدس الشرقية المحتلّة، مبديًا أمله في «أن تجري هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وكان عبّاس ربط في منتصف ديسمبر الماضي تحديد موعد الانتخابات بموافقة إسرائيل على مشاركة فلسطينيي القدس فيها، انتخابًا وترشّحًا، كما فعلوا في أول انتخابات فلسطينية جرت في العام 1996، وكذلك في الانتخابات الأخيرة عام 2006 وفي الانتخابات الرئاسية في 2005 التي فاز بها عباس.

واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمّتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ونقل بيان الرئاسة الفلسطينية عن ماكرون تأكيده على «موقف بلاده الداعم للعملية السياسية وفق حلّ الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة» واستمرار فرنسا في «تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 8 ساعات

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

منذ حوالي 6 ساعات

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

طبيب ألمانى: تقصف الأظافر ينذر بمشاكل صحية

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

منوعات

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم

«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع