رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: الميليشيات المدعومة من إيران أكثر خطرًا من تنظيم داعش

الخميس 23/يناير/2020 - 01:28 ص
الميليشيات المدعومة
الميليشيات المدعومة من إيران
أ ش أ
طباعة
أكد نائب قائد عمليات دول التحالف فى الحرب على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، والقائد في البنتاجون الجنرال الأمريكي أليكس جرينكويتش، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران أصبحت تشكل خطرًا أكبر من تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن «جرينكويتش»، فى حديث للصحفيين مساء الأربعاء، قوله إنه من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان العراقى على قانون إخراج القوات الأمريكية لم يحظ بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصًا من قبل الجانبين الكردى والسنى.

وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على داعش، اعتبر «جرينكويتش» أن ملاحقة خلاياه هى فى صلب المهمات التى مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأمريكية التى تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء فى الجيش العراقى وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.

وكشف أن داعش ما زال ينشط فى وسط وادى نهر الفرات فى سوريا؛ امتدادا إلى الحدود العراقية، فى مناطق ذات غالبية سنية.

وأوضح أن التنظيم مازال يشكل خطرًا حقيقيًا وأنه لا ينبغى وقف العمليات ضده والضغط عليه كى لا تتاح له فرصة الظهور مجددا، وذكر أن القوات الأمريكية مستمرة وبالتنسيق مع قسد فى حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصًا فى حقول النفط فى شرق سوريا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

منذ حوالي 4 ساعات

يسرا توضح حقيقة إصابتها بسرطان الدم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خالد عكاشة يكشف تكتيك «الإرهابية» ضد مصر (فيديو)

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

طبيب ألمانى: تقصف الأظافر ينذر بمشاكل صحية

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

منوعات

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب