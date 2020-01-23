البنتاجون: الميليشيات المدعومة من إيران أكثر خطرًا من تنظيم داعش

أكد نائب قائد عمليات دول التحالف فى الحرب على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، والقائد في البنتاجون الجنرال الأمريكي أليكس جرينكويتش، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران أصبحت تشكل خطرًا أكبر من تنظيم داعش الإرهابى.ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن «جرينكويتش»، فى حديث للصحفيين مساء الأربعاء، قوله إنه من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان العراقى على قانون إخراج القوات الأمريكية لم يحظ بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصًا من قبل الجانبين الكردى والسنى.وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على داعش، اعتبر «جرينكويتش» أن ملاحقة خلاياه هى فى صلب المهمات التى مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأمريكية التى تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء فى الجيش العراقى وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.وكشف أن داعش ما زال ينشط فى وسط وادى نهر الفرات فى سوريا؛ امتدادا إلى الحدود العراقية، فى مناطق ذات غالبية سنية.وأوضح أن التنظيم مازال يشكل خطرًا حقيقيًا وأنه لا ينبغى وقف العمليات ضده والضغط عليه كى لا تتاح له فرصة الظهور مجددا، وذكر أن القوات الأمريكية مستمرة وبالتنسيق مع قسد فى حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصًا فى حقول النفط فى شرق سوريا.