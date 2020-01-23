طبيب ألمانى: تقصف الأظافر ينذر بمشاكل صحية

قال الدكتور سفين هافر كامب، طبيب الأمراض الجلدية الألماني، إن تقصف الأظافر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث أنه قد ينذر بمشاكل صحية أيضًا، مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو الصدفية أو فقر الدم أو التضيق المرضي للأوعية الدموية في اليد والقدم «ظاهرة رينود».وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن تقصف الأظافر قد يرجع سببه أيضًا إلى نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، خاصة فيتامين B6 «البيض، والكبد، والمكسرات»، وفيتامين B9 «جنين القمح، والكرنب، والحمص»، وفيتامين B12 «اللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب»، وفيتامين C «الكيوي، والفواكه الحمضية، والفلفل الحلو»، والحديد «اللحوم الحمراء، والشمندر الأحمر، والكبد والحمص»، والزنك «المحار، وبذور القرع العسلي، وبذور دوار الشمس، والسمسم».وشدد طبيب الأمراض الجلدية الألماني، على أنه يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر وعلاجه في الوقت المناسب.