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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«خليك معايا» للمغربى الدوزى تتصدر ترند «اليوتيوب»

الخميس 23/يناير/2020 - 12:47 ص
النجم المغربي الدوزي
النجم المغربي الدوزي
محمد مجدي
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تصدر النجم المغربي الدوزي بأغنيته الجديدة «خليك معايا» ترتيب الأغاني في المغرب ومجموعة من البلدان العربية بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع رفع الفيديوهات «يوتيوب»، كما حققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة من إصدارها.

الأغنية عاطفية ورومانسية، تعتبر الثالثة بعد أغنية «خلوها تهدر»، و«لوكان جا قلبك»، وهي عودة جديدة إلى موسيقى الراي التي غاب عنها مدة 15 سنة بعد الطلب الكبير من قبل كل محبيه.

وقد تعامل على مستوى الكلمات مع شقيقه قادر دوزي، والألحان مع الشاب كريم، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي مراد مجود، وثم تسجيلها في استوديوهات بلجيكا، كما اختار الدوزي تصوير فيديو كليب الأغنية بتركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوج، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

اعتمد الدوزي، في تصوير الكليب على فكرة جديدة، صورها في «كابينة تليفون» مخاطبًا حبيبته التي كانت بالمطار تنوي هجره والسفر، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة مغايرة عن أغلبية كليباته.

ويضع الدوزي اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي في أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى برفقة المخرج اللبناني جاد شويري، والمقرر صدورها في الأشهر القليلة القادمة.
«خليك معايا» للمغربى الدوزى تتصدر ترند «اليوتيوب»
«خليك معايا» للمغربى الدوزى تتصدر ترند «اليوتيوب»

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