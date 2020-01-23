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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم

الخميس 23/يناير/2020 - 12:28 ص
سيرة حب
سيرة حب
ايهاب مصطفى
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من جديد العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «سيرة حب» في التاسعة من مساء اليوم الخميس على مسرح البالون بالعجوزة، ويستمر عرضها لمدة ١٥ ليلة عرض طوال إجازة نصف العام ماعدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

يعد العرض عودة للأصالة وإحياء ذكرى رموز الفن في مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية في حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدي، ويؤكد على براءة الموسيقار بليغ حمدي في قضية السيدة التي انتحرت في شقته، واضطر إلى الرحيل عن مصر في أعقاب تلك القضية، وعاش متنقلًا ما بين لندن وباريس لفترة تجاوزت الخمسة أعوام حتى حصل على البراءة.

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، وشيكو، ورشا سامي العدل، وناصر عبد الحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وعماد عبدالمجيد، وهاني عبدالهادي، وأحمد الشريف، والمطرب تامر سعيد، وهبة محمد، وعمرو أصلان، وسيد عبد الرحمن، وسناء يسري.

ديكور: محمد الغرباوي، خدع: إيهاب جمعة، إضاءة: شريف البرعي، خبير التجميل: إسلام عفيفي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا: محمد أبو اليزيد، منفذ الإخراج: محمد شافعي، تأليف: أيمن الحكيم، تصميم استعراضات وإخراج: عادل عبده.
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم
«سيرة حب» تعود من جديد على مسرح البالون.. اليوم

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