رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المؤبد لمدير الشئون القانونية بسكك حديد مصر لاتهامه بالرشوة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:38 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
طباعة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة؛ بمعاقبة مدير الشئون القانونية بسكك حديد مصر بالسجن المؤبد غيابيًا لاتهامه بتلقي رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم، وأمانة سر أحمد رضا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بطلب رشوة مبلغ 35 ألف جنيه من حسن إبراهيم، خفض إلى 28 ألفًا، أخذ منه 8 آلاف مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المفضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم بعد افتضاح أمره.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي انتهت بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي قضت بقرارها السابق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

منذ حوالي 7 ساعات

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الأهلى يرد على طلب استقالة تركي آل الشيخ

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 فوائد علاجية لزيت جوزة الطيب

عادات يومية تزيد فرصة الإصابة بالسرطان

مخاطر نقص البروتين وكيفية الوقاية

آلية العناية بالبشرة بعد التمارين الرياضية

منوعات

حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

زيارة أطفال الدمج الثقافى لمتحف الحضارة والإبداع

طبعة جديدة من «سفر الشتات» لـ محمد موافي بدار غراب

الإثنين.. نزار السيسي يوقع «الفخ» في كونكورد السلام