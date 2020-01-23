«الصحافة والإعلام الإفريقى» يفوز بجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإفريقية

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، أن كتاب «الصحافة والإعلام الإفريقي.. رؤية تاريخية ومعاصرة» للدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والصادر عن «المكتبة الأكاديمية» للنشر، وقع عليه الاخيتار ليفوز بجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإفريقية، والتي ستكون على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.جدير بالذكر أن الهيئة العليا للمعرض اختارت المفكر المصري جمال حمدان، شخصية هذا العام، كما تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف المعرض، والتى أنطلقت أمس الأربعاء ٢٢ يناير وتستمر حتى ٤ فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، فى الوقت نفسه استحدث المعرض جائزة أخرى مقدمة من بيت الحكمة، عن أفضل جناح في المعرض بإهداء من الدار.كتاب «الصحافة والإعلام الإفريقي.. رؤية تاريخية ومعاصرة» ينقسم إلى أربعة فصول هي: «الفصل التمهيدى الخلفية التاريخية والخريطة الإعلامية فى إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية، والفصل الثاني الصحافة الإفريقية فى مرحلتى التحرر الوطنى، والفصل الثالث وهو الصحافة الإفريقية بين الاستقلال والتبعية، والفصل الرابع وهو إفريقيا فى فخ العولمة، ثم رؤية مستقبلية للقارة الإفريقية».